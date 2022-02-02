ФБР предупредило спортсменов о риске от мобильников на Олимпиаде в Пекине

09:40 2.02.2022

ФБР рекомендовал спортсменам США не брать и не использовать личные мобильные телефоны на Олимпийских играх в Пекине, мотивируя это угрозами кибератак, пишет РБК.

В ведомстве заявили, что в киберсфере есть серьезный риск действий, направленных на срыв Олимпийских и Паралимпийских игр.

«Эти действия включают DDoS-атаки, [атаки с использованием] вирусов-вымогателей и вредоносных программ, социальную инженерию, утечки и хищения данных, фишинговые атаки, кампании по дезинформации и внутрисистемные угрозы», — подчеркнули в ФБР.

В связи с этим они рекомендовали спортсменам использовать во время Олимпиады временные телефоны, так как угрозы могут идти от «мобильных приложений ненадежных разработчиков».

Ранее, американская компания Recorded Future, специализирующаяся на кибербезопасности, не выявила признаков обсуждения хакерскими группировками в сети планируемых взломов, но предположила, что соревнования спровоцируют фишинговые кампании «против самих Игр, связанных с ними организаций и людей, посещающих мероприятие или участвующих в нем».

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял об имеющейся «довольно обширной информации по развернутой США и их наиболее одиозными, послушными союзниками масштабной кампании по агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады».

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.