ФБР предупредило спортсменов о риске от мобильников на Олимпиаде в Пекине
ФБР рекомендовал спортсменам США не брать и не использовать личные мобильные телефоны на Олимпийских играх в Пекине, мотивируя это угрозами кибератак, пишет РБК.
В ведомстве заявили, что в киберсфере есть серьезный риск действий, направленных на срыв Олимпийских и Паралимпийских игр.
«Эти действия включают DDoS-атаки, [атаки с использованием] вирусов-вымогателей и вредоносных программ, социальную инженерию, утечки и хищения данных, фишинговые атаки, кампании по дезинформации и внутрисистемные угрозы», — подчеркнули в ФБР.
В связи с этим они рекомендовали спортсменам использовать во время Олимпиады временные телефоны, так как угрозы могут идти от «мобильных приложений ненадежных разработчиков».
Ранее, американская компания Recorded Future, специализирующаяся на кибербезопасности, не выявила признаков обсуждения хакерскими группировками в сети планируемых взломов, но предположила, что соревнования спровоцируют фишинговые кампании «против самих Игр, связанных с ними организаций и людей, посещающих мероприятие или участвующих в нем».
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял об имеющейся «довольно обширной информации по развернутой США и их наиболее одиозными, послушными союзниками масштабной кампании по агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады».
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да. Все возможно. Бежит американец по льду,или там выполняет тройной прыжок. И тут ему в Тик-Ток мультик весёлый приходит. И все. Капец медальке.
40-50 лет назад без мобильников рекорды ставили,
теперь инстаграм завис - всё насмарку...
Да здравствует цифровизация! Ура ,товарищи,правильной дорогой идём!
Как показали новейшие разработки Гилла Бейтса, коварные китайцы через мобильники заразят несчастных пиндосов самыми ужасными штаммами коронавирусов, которые с помощью электромагнитных волн проникнут в самую беззащитную часть их организма – драгоценную з'дницу, что сразу же отразится на принятии умственных решений во время соревнований.