Глава CNN покинул свой пост из-за романа на работе

23:36 2.02.2022

Руководитель телеканала CNN Джефф Цукер объявил о своей отставке из-за служебного романа, следует из публикации на сайте CNN.

Ранее Цукер уволил ведущего Криса Куомо за консультации своего брата, бывшего губернатора Нью Йорка Эндрю Куомо во время разбирательств по делу о домогательствах против последнего.

«В рамках расследования в отношении действий Криса Куомо на CNN меня спросили об отношениях по взаимному согласию с моей близкой коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что за последние годы эти отношения развивались. Я должен был раскрыть, когда они начались, но я не сделал этого. Я был неправ. В результате сегодня я ухожу в отставку», — сообщается в опубликованном CNN заявлении Цукера.

По данным CNN, Цукер был в отношениях с сотрудницей CNN Эллисон Голласт. Отмечается, что романтические отношения завялись по обоюдному согласию. Голласт продолжит работать на телеканале.

В своем собственном заявлении Голласт сказала: «Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами более 20 лет. Недавно наши отношения изменились во время ковида. Я сожалею, что мы не раскрыли это в нужное время. Я невероятно горжусь тем, что работаю на CNN, и с нетерпением жду продолжения той замечательной работы, которую мы делаем каждый день».