Глава CNN покинул свой пост из-за романа на работе

Стоп-кадр из видео

Руководитель телеканала CNN Джефф Цукер объявил о своей отставке из-за служебного романа, следует из публикации на сайте CNN.

Ранее Цукер уволил ведущего Криса Куомо за консультации своего брата, бывшего губернатора Нью Йорка Эндрю Куомо во время разбирательств по делу о домогательствах против последнего.

«В рамках расследования в отношении действий Криса Куомо на CNN меня спросили об отношениях по взаимному согласию с моей близкой коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что за последние годы эти отношения развивались. Я должен был раскрыть, когда они начались, но я не сделал этого. Я был неправ. В результате сегодня я ухожу в отставку», — сообщается в опубликованном CNN заявлении Цукера.

По данным CNN, Цукер был в отношениях с сотрудницей CNN Эллисон Голласт. Отмечается, что романтические отношения завялись по обоюдному согласию. Голласт продолжит работать на телеканале.

В своем собственном заявлении Голласт сказала: «Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами более 20 лет. Недавно наши отношения изменились во время ковида. Я сожалею, что мы не раскрыли это в нужное время. Я невероятно горжусь тем, что работаю на CNN, и с нетерпением жду продолжения той замечательной работы, которую мы делаем каждый день».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2022, 01:12
    Гость: А Эллисон Голласт весьма симпатичная

    Носик, правда, великоват. Но для Цукера то что надо.

Выбор читателей
«Это, безусловно, геноцид» Планы немцев на Ленинград и ленинградцев во время блокады
«Оказавшись на развалинах второй сверхдержавы мира в 1992 году, мы начали ударными темпами перенимать западные "ценности" и глядеть в рот нашим многочисленным "партнёрам"»
Минздрав РФ
Минздрав назвал причину отказа опубликовать сведения о безопасности вакцин
© KM.RU, Алексей Белкин
Естественная убыль населения в 2021 году стала рекордной в новой истории РФ
Избранное
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Потратьте две минуты времени и навсегда забудьте о проблемах с шинами на авто
«Пикник» перевернул устоявшиеся представления о себе
Грузите афганцев самолётами: в Россию готовят массовый завоз беженцев из Кабула
Владислав Шурыгин: «Происходит сбой и разрушение системы лётной безопасности. Одна из проблем – отход летчика в полёте на второй план с передачей его функций автоматическим системам»
Lumen, 26 и 27 марта, «ГлавКлуб»
Дельфин прошелся по болевым точкам в День Москвы
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
Три этапа стерилизации инструментов для маникюра и педикюра
К чему приводит чрезмерная нагрузка на работе?
Кукишъ «Live in  Mezzo Forte»