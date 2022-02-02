Китай сократил делегацию Путина на Олимпиаде с 20-25 до шести человек

21:52 2.02.2022

На Олимпиаде в Пекине российского президента Владимира Путина будут сопровождать шесть человек, а не 20–25, как было бы в «спокойной обстановке» без пандемии, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, в состав делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и сам Ушаков, пишет РБК.

В число тех, кому разрешили поехать, не попал, в частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер. Ему не нашлось места в делегации, несмотря на планы подписать «весьма солидный», по словам Ушакова, пакет документов, включающий газовые соглашения, сообщает Finanz.ru.

Зимняя Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля и завершится 20 февраля.