Китай сократил делегацию Путина на Олимпиаде с 20-25 до шести человек

На Олимпиаде в Пекине российского президента Владимира Путина будут сопровождать шесть человек, а не 20–25, как было бы в «спокойной обстановке» без пандемии, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, в состав делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и сам Ушаков, пишет РБК.

В число тех, кому разрешили поехать, не попал, в частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер. Ему не нашлось места в делегации, несмотря на планы подписать «весьма солидный», по словам Ушакова, пакет документов, включающий газовые соглашения, сообщает Finanz.ru.

Зимняя Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля и завершится 20 февраля.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.02.2022, 01:50
    Гость: датому

    галантерейщик и кардинал-это конечно сила Ну или моська спина к спине с слоном-та еще сила Кто есть кто-сам догадаешься надеюсь

  4. 03.02.2022, 01:43
    Гость: иван з.

    Кто ж Байдена в Китай пустит? Его не приглашали. Типа, хуже татарина. Скоро и Зеленский перестанет приглашать.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
«Россия продемонстрировала: с США действительные договоренности невозможны»
«Оказавшись на развалинах второй сверхдержавы мира в 1992 году, мы начали ударными темпами перенимать западные "ценности" и глядеть в рот нашим многочисленным "партнёрам"»
Доклад ЦБ: почти треть предприятий готовится сокращать сотрудников,
Доклад ЦБ: почти треть предприятий готовится сокращать сотрудников, замедляются капинвестиции и цифровизация
© KM.RU, Алексей Белкин
Естественная убыль населения в 2021 году стала рекордной в новой истории РФ
Избранное
Как ускорить заживление ран?
Берн Александр Сергеевич о применении искусственного интеллекта
Hypophysis «Искавший зла»
Писатель Сергей Лукьяненко - человек-антибиотик
Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
Ценностные конфликты – признак упадка интеллектуальной культуры
Факты, которые нужно знать при выращивании лимона в домашних условиях
«Каков поп — таков и приход. И команда "манагеров" в "Роснано" подобралась соответствующая. Выйдет ли Чубайс и на сей раз сухим из воды?»
В России начат прием заказов на кросс-купе Geely Tugella
Две Отечественных войны. Итог один – оценки разные
Кровавые 90-е вернулись: как убивают владельцев парковок, портов и заводов