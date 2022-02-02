Китай сократил делегацию Путина на Олимпиаде с 20-25 до шести человек
На Олимпиаде в Пекине российского президента Владимира Путина будут сопровождать шесть человек, а не 20–25, как было бы в «спокойной обстановке» без пандемии, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
По его словам, в состав делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и сам Ушаков, пишет РБК.
В число тех, кому разрешили поехать, не попал, в частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер. Ему не нашлось места в делегации, несмотря на планы подписать «весьма солидный», по словам Ушакова, пакет документов, включающий газовые соглашения, сообщает Finanz.ru.
Зимняя Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля и завершится 20 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Слышите, как сдувается шарик?
Фамилией.
галантерейщик и кардинал-это конечно сила Ну или моська спина к спине с слоном-та еще сила Кто есть кто-сам догадаешься надеюсь
Кто ж Байдена в Китай пустит? Его не приглашали. Типа, хуже татарина. Скоро и Зеленский перестанет приглашать.
указали место .ОБИДНО за страну .но что есть .то есть