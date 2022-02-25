Зеленский заявил о «бомбежке» Киева и оставлении Украины в одиночестве

10:29 25.02.2022

Киев в ночь на 25 февраля подвергался бомбежке, происходящее напоминает 1941 год, Украина вынуждена защищать себя в одиночку, заявил в пятницу утром в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы защищаем наше государство в одиночку. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно», — приводит его слова РБК.

«Судьба украинцев зависит только от нас. Никто другой, кроме нас, не будет руководить нашей жизнью. Мы на своей земле, за нами правда. Уничтожить наш характер не получится. Ракеты «Калибр» беспомощны против нашей свободы», — также сказал Зеленский.

Большую часть обращения президент говорит на украинском языке, затем, обращаясь к гражданам России, он переходит на русский.

«Уважаемые граждане Российской Федерации! Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам [России], которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны», — заявил Зеленский.

В ночь на 25 февраля украинские агентство УНИАН и телеканал «24» сообщили о звуках взрывов в Киеве. По данным МЧС Украины, после попадания «взрывоопасного предмета» в столице загорелся 16-этажный дом, он был потушен. Пожар также произошел в двухэтажном частном доме.

На фоне российской военной операции в Киеве ввели комендантский час с 22:00 до 7:00. Городской общественный транспорт в это время работать не будет, но станции метро будут открыты круглосуточно как укрытия-бомбоубежища.



