Южная Корея хочет исключить часть своих фирм из экспортных санкций

Южная Корея ведет переговоры с США об исключении ряда своих производителей из экспортных санкций против России, пишет РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о компаниях, которые занимаются поставками не стратегических материалов. В правительстве Южной Кореи рассчитывают, что соответствующее соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

Ранее Министерство торговли США ввело в отношении России так называемое правило прямого иностранного продукта. Согласно ему компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.

На текущий момент Южная Корея точно заявила только о введении экспортного контроля в  отношении стратегических материалов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2022, 13:17
    Гость: Карл Маркс

    «Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист ради 300% прибыли»
    "Капитал"
    В мире кризис перепроизводства. Товаров штампуется столько, что девать некуда. А тут, прямо таки смирение на всех буржуев нашло, все такие сердобольные стали. Так пожалели украинцев, что решили отрезать от себя кусок прибыли.
    Покричат месяцок-другой и полезут обратно. Если вообще с рынка уйдут.
    Миром правит не мораль и какие-то там "гуманистические идеалы человечества", а бабло.

  2. 03.03.2022, 13:04
    Гость: Мариуполец с ладой поторопился

    Завод Лада остановился из за отсутствия комплектующих. Так что, Китай и лошади.

  3. 03.03.2022, 12:31
    Гость: Мариуполец

    ... люба машина в связи с курсом будет дорогой для россиянина . Оставаться на рынке где ничего не продаетсся это убыточно плюс логистика контейнерные линии уходят с россии. А запчасти возят контейнерами. Только лада и китайский автопром причем самый дешевый по цене немецкого, китайцы никогда не отличались альтруизмом.

  4. 03.03.2022, 11:34
    Гость: личный опыт

    Европейские авто сильно переоценены в плане цена/качество, как и вся европейская бытовая техника.
    Корейцы суетятся потому что боятся потерять свои рынки сбыта в пользу китайцев, которые и спрашивать ни у кого ничего не станут.
    Кстати, вопрос, нужны ли нам корейские товары?

  5. 03.03.2022, 11:18
    Гость: stalker

    Южная Корея вынуждена согласовывать с США такие вопросы как список своих же компаний, которые к санкциям против России присоединились ? Интересно. Какое же тогда это суверенное государство ?

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Укрорейх Зеленского - проект кокусов США
Владимир Путин
Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев прокомментировал санкции Запада против России
© KM.RU, Илья Шабардин
Россиянам напомнили об ответственности за помощь другим странам во вред РФ
Избранное
"Проклятье фараона" или по каким причинам происходят кораблекрушения?
«Космонавт за три копейки»
От расстрела в Новочеркасске до похорон Цоя. Десять главных российских премьер 2020-го
«Это война»: на фоне забастовок в США, Италии и протестов по всему миру песня против принуждения к вакцинации вошла в топ-10 iTunes
Куда делся грипп в эпоху коронавируса
«Крематорий» поделился верным способом попасть в Америку
«Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» Деятели культуры бьют тревогу из-за обязательной вакцинации
Биохакинг: как и зачем люди делают из себя киборгов
Разработчик «Федора» начал создавать робота для открытого космоса
«Били и девочек, и даже малышей»: как реабилитируют детей в приюте «Радуга»
Директор NASA показал, сколько стоит Рогозин