Южная Корея хочет исключить часть своих фирм из экспортных санкций

08:40 3.03.2022

Южная Корея ведет переговоры с США об исключении ряда своих производителей из экспортных санкций против России, пишет РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о компаниях, которые занимаются поставками не стратегических материалов. В правительстве Южной Кореи рассчитывают, что соответствующее соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

Ранее Министерство торговли США ввело в отношении России так называемое правило прямого иностранного продукта. Согласно ему компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.

На текущий момент Южная Корея точно заявила только о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов.