Южная Корея хочет исключить часть своих фирм из экспортных санкций
Южная Корея ведет переговоры с США об исключении ряда своих производителей из экспортных санкций против России, пишет РИА Новости.
По данным агентства, речь идет о компаниях, которые занимаются поставками не стратегических материалов. В правительстве Южной Кореи рассчитывают, что соответствующее соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.
Ранее Министерство торговли США ввело в отношении России так называемое правило прямого иностранного продукта. Согласно ему компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.
На текущий момент Южная Корея точно заявила только о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист ради 300% прибыли»
"Капитал"
В мире кризис перепроизводства. Товаров штампуется столько, что девать некуда. А тут, прямо таки смирение на всех буржуев нашло, все такие сердобольные стали. Так пожалели украинцев, что решили отрезать от себя кусок прибыли.
Покричат месяцок-другой и полезут обратно. Если вообще с рынка уйдут.
Миром правит не мораль и какие-то там "гуманистические идеалы человечества", а бабло.
Завод Лада остановился из за отсутствия комплектующих. Так что, Китай и лошади.
... люба машина в связи с курсом будет дорогой для россиянина . Оставаться на рынке где ничего не продаетсся это убыточно плюс логистика контейнерные линии уходят с россии. А запчасти возят контейнерами. Только лада и китайский автопром причем самый дешевый по цене немецкого, китайцы никогда не отличались альтруизмом.
Европейские авто сильно переоценены в плане цена/качество, как и вся европейская бытовая техника.
Корейцы суетятся потому что боятся потерять свои рынки сбыта в пользу китайцев, которые и спрашивать ни у кого ничего не станут.
Кстати, вопрос, нужны ли нам корейские товары?
Южная Корея вынуждена согласовывать с США такие вопросы как список своих же компаний, которые к санкциям против России присоединились ? Интересно. Какое же тогда это суверенное государство ?