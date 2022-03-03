Минобороны РФ раскрыло число погибших во время операции на Украине

Потери России за время операции на Украине составили 498 человек убитыми и 1597 ранеными, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, потери Украинских вооруженных сил составили 2870 человек убитыми и около 3700 ранеными. 

"Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - подчеркнули в Минобороны, добавив, что семьям погибших российских военнослужащих оказывается "вся возможная помощь".

"Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена", - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2022, 17:32
    Гость: Русский

    ...добавлю конкретики... любой командир русского батальона, где погибли некоторые его солдаты, скомандует: со всех орудий - ОГОНЬ, патронов не жалеть. И покрошит в "капусту", сравняв с землей противника в ноль. Раз.
    Во-вторых, теперь НИКТО не удержит наши ВКС от применение Вакуумных бомб на украшке , после которых в живых никто не останется. Страшно. Да! А что делать, жалеть этих хохло-ублюдков, спрятавшихся за местное население?! НЕТ!
    Мы не можем поставлять Русских Солдат под пулю из-за угла от нацистов...Только так!

  2. 03.03.2022, 15:15
    Гость: ОКАЗЫВАЕТСЯ

    МО РФ сообщило, что в Киеве, Мариуполе, Харькове и Сумах назревает гуманитарная катастрофа
    Гуманитарная катастрофа назревает в Киеве, Мариуполе, Харькове, Сумах, сообщил начальник Национального центра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
    ТАСС
    Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об экстренном заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию по поводу «уже назревшей гуманитарной катастрофы в Мариуполе».
    Свободная Пресса

    А КТО ЕЕ УСТРОИЛ?
    Конечно же бандеровцы!!

    В Мариуполе гуманитарная катастрофа, Харьков и Киев на грани - Минобороны

    В Минобороны России сообщили о назревающей катастрофе на Украине, уточнив, что Мариуполь уже вынужден жить в подобных условиях.

    В Министерстве обороны России заявили о гуманитарной катастрофе в Мариуполе. Город, как известно, взят в кольцо. ВС России организовали гуманитарные коридоры для вывода мирного населения в безопасное место, однако украинские националистические подразделения фактически взяли людей в заложники

    1. Почему вдруг МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО ПОКИДАТЬ ЖИЛИЩА?

    2. ПОЧЕМУ 10 дней назад И ДО ЭТОГО ТПМ НЕ БЫЛО НИКАКИХ ГУМАНИТАРНЫХ КАТАСТРОФ И КОРИДОРОВ ТОЖЕМНЕ БЫЛО?
    Люди жили нормальной жизнью и в Киеве, и в Харькове и в Мариуполе.
    Войнушка была на небольшом клочке и то спровоцированная, имхо.
    Теперь пылает почти половина Украины.

    Прячется в укрытия, горят дома, показывают по Евроньюс, воют сирены,люди бегут в метро

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