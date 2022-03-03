Минобороны РФ раскрыло число погибших во время операции на Украине

09:35 3.03.2022

Потери России за время операции на Украине составили 498 человек убитыми и 1597 ранеными, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, потери Украинских вооруженных сил составили 2870 человек убитыми и около 3700 ранеными.

"Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - подчеркнули в Минобороны, добавив, что семьям погибших российских военнослужащих оказывается "вся возможная помощь".

"Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена", - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.