Украинская сторона отказывается ехать на переговоры в Беловежскую пущу

12:33 3.03.2022

Украинские переговорщики сейчас находится в Польше, они отказываются ехать на территорию Белоруссии, в Беловежскую пущу, сообщил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.

Украинская сторона настаивает на проведении второго этапа переговоров в одной из соседних стран, делегация из России же готова проводить переговоры только на территории Белоруссии во избежание провокаций, отметил политолог.

"Переговоры будут, украинская сторона находится на территории Польши, однако она категорически воспротивилась, чтобы местом переговоров была Беловежская пуща", - приводит его слова "Интерфакс".

"Хочу повторить, что мне кажется, что наши украинские партнеры тянут время. То ли они ждут резервов, то ли добровольцев из интернациональных бригад, то ли "стингеров". Нет никакого желания поторопить эти переговоры", - подчеркнул политолог.

Первая встреча делагаций России и Украины состоялась 28 февраля в Белоруссии, она длилась около 5 часов. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал по итогам переговоров, что Москва и Киев "нашли общие точки". До следующей встречи делегации по всем переговорным позициям провели консультации с президентами России и Украины.