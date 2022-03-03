Украинская сторона отказывается ехать на переговоры в Беловежскую пущу

Украинские переговорщики сейчас находится в Польше, они отказываются ехать на территорию Белоруссии, в Беловежскую пущу, сообщил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский. 

Украинская сторона настаивает на проведении второго этапа переговоров в одной из соседних стран, делегация из России же готова проводить переговоры только на территории Белоруссии во избежание провокаций, отметил политолог.

"Переговоры будут, украинская сторона находится на территории Польши, однако она категорически воспротивилась, чтобы местом переговоров была Беловежская пуща", - приводит его слова "Интерфакс".

"Хочу повторить, что мне кажется, что наши украинские партнеры тянут время. То ли они ждут резервов, то ли добровольцев из интернациональных бригад, то ли "стингеров". Нет никакого желания поторопить эти переговоры", - подчеркнул политолог.

Первая встреча делагаций России и Украины состоялась 28 февраля в Белоруссии, она длилась около 5 часов. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал по итогам переговоров, что Москва и Киев "нашли общие точки". До следующей встречи делегации по всем переговорным позициям провели консультации с президентами России и Украины.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.03.2022, 17:36
    Гость: Судя по настроениям

    Бандеровцы собираются остановиться у крымского моста.
    И уже готовятся разные регионы терзать ослабленную Россию-матушку.
    Под шумок откроется Кубань и может быть ещё кто с Азии.

  3. 03.03.2022, 17:34
    Гость: Вы наверное не в курсе

    Что наши ребята с спецоперации на всех парах движутся в Крым. Те кто выжил.

  4. 03.03.2022, 17:08
    Гость: э то да

    Замкомандующего 41-й армии ВС РФ генерал-майор Суховецкий погиб в ходе операции на Украине
    Во время военной спецоперации на Украине погиб замкомандующего 41-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, генерал-майор Андрей Суховецкий.
    Lenta.ru

    Хоть он был военным, а это работа с повышенными рисками, и присягу Родине давал.

    Ради чего прервалась его жизнь? Чем угрожала России Украина?
    Ну, кто его туда послал мы знаем, а ЗАЧЕМ, ради чего там сложил своою голову этот ннестарый ещё человек.

  5. 03.03.2022, 16:59
    Гость: ***

    Россия страна добрая и ... тоже ждёт "стингеры" ... А надо разбомбить все хохлацкие аэродромы! Все!!!

Все комментарии (61)
Выбор читателей
В Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев прокомментировал санкции Запада против России
© KM.RU, Илья Шабардин
Россиянам напомнили об ответственности за помощь другим странам во вред РФ
Путин
Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим
Избранное
Ударим коллекторами по коммунальным неплатежам?
Оплатите любовь к родителям, граждане!
Израиль против Палестины – война геронтократов у власти
«Звери» (акустика), 14 декабря, «Крокус Сити Холл»
Террор «цивилизованного» Запада, или Необъявленная война против СССР
Как написать электронную книгу и на ней заработать: советы начинающим
«Западные кураторы получили почти 100 млрд рублей: Россию продали с потрохами!»
Есть над чем задуматься: Минск поднимает вопрос о признании геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны
«Работать больше — оплата ниже»: к чему ведет передача скорой помощи в частные руки
Гражданская оборона «Инструкция по выживанию»
Как научиться играть на гитаре? Пособие для очень самостоятельных людей