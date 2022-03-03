Украинская сторона отказывается ехать на переговоры в Беловежскую пущу
Украинские переговорщики сейчас находится в Польше, они отказываются ехать на территорию Белоруссии, в Беловежскую пущу, сообщил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
Украинская сторона настаивает на проведении второго этапа переговоров в одной из соседних стран, делегация из России же готова проводить переговоры только на территории Белоруссии во избежание провокаций, отметил политолог.
"Переговоры будут, украинская сторона находится на территории Польши, однако она категорически воспротивилась, чтобы местом переговоров была Беловежская пуща", - приводит его слова "Интерфакс".
"Хочу повторить, что мне кажется, что наши украинские партнеры тянут время. То ли они ждут резервов, то ли добровольцев из интернациональных бригад, то ли "стингеров". Нет никакого желания поторопить эти переговоры", - подчеркнул политолог.
Первая встреча делагаций России и Украины состоялась 28 февраля в Белоруссии, она длилась около 5 часов. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал по итогам переговоров, что Москва и Киев "нашли общие точки". До следующей встречи делегации по всем переговорным позициям провели консультации с президентами России и Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вся россия привыкла и эти привыкнут.
Бандеровцы собираются остановиться у крымского моста.
И уже готовятся разные регионы терзать ослабленную Россию-матушку.
Под шумок откроется Кубань и может быть ещё кто с Азии.
Что наши ребята с спецоперации на всех парах движутся в Крым. Те кто выжил.
Замкомандующего 41-й армии ВС РФ генерал-майор Суховецкий погиб в ходе операции на Украине
Во время военной спецоперации на Украине погиб замкомандующего 41-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, генерал-майор Андрей Суховецкий.
Lenta.ru
Хоть он был военным, а это работа с повышенными рисками, и присягу Родине давал.
Ради чего прервалась его жизнь? Чем угрожала России Украина?
Ну, кто его туда послал мы знаем, а ЗАЧЕМ, ради чего там сложил своою голову этот ннестарый ещё человек.
Россия страна добрая и ... тоже ждёт "стингеры" ... А надо разбомбить все хохлацкие аэродромы! Все!!!