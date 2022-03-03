Украина приостановила экспорт газа

18:08 3.03.2022

Украина приостановила экспорт природного газа с территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Укртрансгаз» (оператор подземных хранилищ).

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад"», - говорится в сообщении.

Ограничения были введены приказом Минэнерго от 3 марта 2022 года в связи с проведением на территории Украины боевых действий.

Также была остановлена публикация оперативной информации о работе подземных хранилищ газа на официальном сайте компании.