Украина приостановила экспорт газа

Украина приостановила экспорт природного газа с территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Укртрансгаз» (оператор подземных хранилищ).

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад"», - говорится в сообщении.

Ограничения были введены приказом Минэнерго от 3 марта 2022 года в связи с проведением на территории Украины боевых действий.

Также была остановлена публикация оперативной информации о работе подземных хранилищ газа на официальном сайте компании.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.03.2022, 07:40
    Гость: Мастер

    Очень хорошо! Все равно платить за газ не будут. А в Европу тоже пусть перекроют.

  4. 04.03.2022, 06:22
    Гость: Старый

    Не, школьник. Мюллер до сих пор пыжится, чтобы закачать в перекрытую холуями трубу хоть один кубик газа. Про китайцев - не новость. Ресурсов на шарике осталось мало.

Все комментарии (26)
Выбор читателей
Владимир Путин
Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки
© KM.RU, Илья Шабардин
Россиянам напомнили об ответственности за помощь другим странам во вред РФ
Путин
Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«Россия сознательно пошла на "адские санкции". Страна окончательно вернулась к себе настоящей – к великой державе»
Избранное
«Парламент Чечни предложил запретить в СМИ упоминания национальности преступников. Есть ли у преступника национальность?»
«Железная» еда. Топ-5 продуктов для повышения уровня гемоглобина
Paradox «Heresy II. End of Legend»
«КняZz», 26 ноября, «1930 Moscow»
Влияние витаминов на наш организм
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
Фейерверки против водометов: в Берлине разгорелись протесты
«Опасные дураки» Кремля
Сергей Шойгу: «Уровень доверия к Вооруженным силам России в обществе колеблется в диапазоне от 79% до 86%»
У кого прививки нет, берет навынос свой обед: коронавирус изменил правила питания солдат в Греции
Леонид Ивашов. Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации