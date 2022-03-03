Украина приостановила экспорт газа
Украина приостановила экспорт природного газа с территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Укртрансгаз» (оператор подземных хранилищ).
«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад"», - говорится в сообщении.
Ограничения были введены приказом Минэнерго от 3 марта 2022 года в связи с проведением на территории Украины боевых действий.
Также была остановлена публикация оперативной информации о работе подземных хранилищ газа на официальном сайте компании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ждите нового повышения цен на газ в Европе.
Очень хорошо! Все равно платить за газ не будут. А в Европу тоже пусть перекроют.
Тебе жалко бандерлогов?
Не, школьник. Мюллер до сих пор пыжится, чтобы закачать в перекрытую холуями трубу хоть один кубик газа. Про китайцев - не новость. Ресурсов на шарике осталось мало.
Вокруг этой трубы такие интересы вертятся, что мама не горюй...