В Белоруссии проходят переговоры России и Украины

18:47 3.03.2022

В Брестской области Белоруссии начался второй раунд переговоров России и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.

Российская делегация уже ожидала украинцев в полном составе, когда те стали заходить в зал. Перед тем как сесть за стол переговоров, стороны пожали друг другу руки.

Как ранее отметил помощник президента Владимир Мединский, к этой встрече Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в ведомстве рассчитывают, что встреча приведет "к скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни".

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что на повестке сегодня — прекращение огня, перемирие, открытие гуманитарных коридоров для эвакуации. Как указал глава МИД Дмитрий Кулеба, Киев не пойдет на уступки в вопросах территориальной целостности Украины.