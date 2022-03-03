Завершился второй раунд переговоров России и Украины
В Беловежской пуще завершились переговоры делегаций России и Украины. Это была вторая встреча, которая продолжалась примерно 2,5 часа. Стороны договорились по организации гуманитарных коридоров. Будет создан спецканал связи для эвакуации мирных граждан из населенных пунктов, в которых ведутся военные действия, сообщает "Коммерсант".
Первым к журналистам вышли представители украинской делегации. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что сторонам удалось достигнуть понимания по вопросу гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Он пояснил, что Россия и Украина организуют спецканал связи для взаимодействия при эвакуации мирных граждан. Но в целом, сказал Подоляк, Киев не получил тех результатов, на которые рассчитывал.
Затем ход переговоров прокомментировал глава российской делегации Владимир Мединский. Он сказал, что стороны смогли найти понимание по части пунктов на переговорах. Он пояснил, что стороны договорились о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня. Достигнутые соглашения Мединский назвал "существенным прогрессом".
Планируется третий раунд переговоров, который пройдет в ближайшие дни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Каждый день и каждый раунд переговоров увеличивают количество жертв среди российских солдат. СССР не вел никаких переговоров с фашистами. Только полное их уничтожение и победа. Завершать надо эту спецоперацию. В смысле добивать нациков как можно скорее. Видно же, что украинская сторона специально затягивает переговоры и тянет время.
Завершился второй акт спектакля "Переговоры" и стало ясно что Кремль думает включить задний ход из-за давления лидеров компрадорской буржуазии и шептунов из числа друзей либералов. Гарант наверно не понимает что народ ему не простит провал военной операции на Украине и он останется один против всех как патриотов так и либералов.
Эти переговоры на руку врагам России так как переговоры расшатывают единство страны,ослабляют военных и однозначно приведут к позору и поражению. Многие политики думают что они просто игра и ничего не решают,но однако это не так. Переговоры на руку врагам и вредят РФ и поэтому нужно ускорить темпы военной операции и забыть что существует кровавый клоун Зе и не нужно ждать капитуляции куевского режима.Этот режим нужно ликвидировать и самим народам Украины дать возможность своего выбора и желательно в рамках Украинской Федерации.
Не с ним.
Все серьезней. Раз не подошли с ответственностью к Минску 2. Вечная привычка ... надеяться, что пронесет, подвела.
После просмотря интервью в дупель пьяного Зеленского убедился полностью, что через тех невнятных ребят, которые являют якобы собой нечто компетентное, господа из Госдепа и общаются с российскими переговорщиками. Ищут точки соприкосновения. Но сильно уступать не будут. Будут искать нечто приемлемое. Поэтому и объявлен типа режим тишины. Сегодня по активности российских групп и увидим, насколько сообразительны западные кураторы украинских марионеток.