Завершился второй раунд переговоров России и Украины

21:18 3.03.2022

В Беловежской пуще завершились переговоры делегаций России и Украины. Это была вторая встреча, которая продолжалась примерно 2,5 часа. Стороны договорились по организации гуманитарных коридоров. Будет создан спецканал связи для эвакуации мирных граждан из населенных пунктов, в которых ведутся военные действия, сообщает "Коммерсант".

Первым к журналистам вышли представители украинской делегации. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что сторонам удалось достигнуть понимания по вопросу гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Он пояснил, что Россия и Украина организуют спецканал связи для взаимодействия при эвакуации мирных граждан. Но в целом, сказал Подоляк, Киев не получил тех результатов, на которые рассчитывал.

Затем ход переговоров прокомментировал глава российской делегации Владимир Мединский. Он сказал, что стороны смогли найти понимание по части пунктов на переговорах. Он пояснил, что стороны договорились о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня. Достигнутые соглашения Мединский назвал "существенным прогрессом".

Планируется третий раунд переговоров, который пройдет в ближайшие дни.