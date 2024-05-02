Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину
Условиями отправки западных войск на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию The Economist.
«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет, мы бы на законных основаниях должны были задаться этим вопросом [об отправке войск]», — приводит его слова РБК.
Президент Франции также призвал союзников не исключать подобный сценарий, так как это служит «основным условием» безопасности и авторитета ЕС. По его словам, способность Европы «сдерживать дальнейшую агрессию зависит от отсутствия красных линий».
Глава государства отметил, что Франция уже направляла свои войска на помощь африканским странам, когда об этом просили их лидеры.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Один бывший офицер франзузской армии, теперь журналист, как то выступал на эту тему.. Говорит, от 80 до 90 процентов офицеров не хотят воевать с Россией.
Не спешите так - они сами к вам обязательно придут. Или вы думаете, что все ограничится Польшей с Прибалтикой? Нет, ну что вы - даже Америкой все не ограничится. Только Америка, в отличие от вас, может воевать с той же Мексикой, к примеру. В любом случае украинская "мобилизация" будет проходить теперь везде. Это вам не "вакцинация"...
Судя по фото он сам не понял, что сказал...
Макарону (простите, Макрону) не терпится французских солдат на чужую войну послать ? Интересно, а сами французы эту идею одобряют или не их телячье дело ? Особенно в предверии ОИ во Франции. Сильно сомневаюсь.
Макрон сказал другое: если Россия попрет, то мы зададимся вопросом. Все.