Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину

20:06 2.05.2024

Условиями отправки западных войск на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию The Economist.

«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет, мы бы на законных основаниях должны были задаться этим вопросом [об отправке войск]», — приводит его слова РБК.

Президент Франции также призвал союзников не исключать подобный сценарий, так как это служит «основным условием» безопасности и авторитета ЕС. По его словам, способность Европы «сдерживать дальнейшую агрессию зависит от отсутствия красных линий».

Глава государства отметил, что Франция уже направляла свои войска на помощь африканским странам, когда об этом просили их лидеры.