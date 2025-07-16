Израиль нанес авиаудар по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске

Израиль снова атаковал Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Syria TV.

"Самолеты израильской оккупации нанесли второй удар по зданию Генштаба в Дамаске", — сообщил телеканал, взрыв показали в эфире.


Незадолго до этого ЦАХАЛ заявила об ударе по его въездным воротам.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду пригрозил "болезненными ударами", если сирийское правительство не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге республики.

В воскресенье появилась информация о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии и перекрытии трассы, связывающей ее с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны.

Во вторник Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. Ожесточенные бои продолжаются.

По данным Министерства обороны Сирии, во время боестолкновений убиты более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также объявили о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.07.2025, 01:07
    Гость: Гость

    Это конечно очень оригинально - подчинить себе весь мир, и при этом жить в пустыне. Да ещё всю жизнь воевать за этот несчастный клочек. Странно, почему Бог не дал своему избранному народу лучшего места под солнцем. Вот взять, к примеру Россию - сразу видно, кто здесь избранный, судя по масштабу. Этого не может просто быть - чтобы Бог дал деньги, но при этом не дал земли. Видно у нас разный Бог. В смысле если вы хотите стать избранным народом, перестаньте служить чужому Богу. Это Бог евреев, а не наш. Евреи не приняли Христа, потому что это не их Бог. В смысле вы ждете благословения от их Бога? А кто вам сказал, что он истинный? Сами же евреи? А как иначе они смогли бы поработить весь мир?

  2. 17.07.2025, 00:09
    Гость: Так,все равно-

    Сирии все равно уже нет.

    Цахал уже занялся Ливаном. О чем мы тут давно пищали.-следующим будет Ливан.
    Идёт расширение "Великого Израеля".

    А тут
    .курды-только предлог для цахала.и козе понятно.

  3. 17.07.2025, 00:06
    Гость: Блаблабла .

    Как сказал
    Риттер-убить аятолу все равно что убить папу римского.
    Чревато последствиями.

    Иран в Ираке готовит иракских камрадов,уже целая армия,для атаки на амер.базы в случае повторных поползновений израсша.
    .
    База в Катаре уже это поняла. Бенц! По главному объекту (центр связи амер.баз региона). И нет связи.а без неё как без рук.

  4. 16.07.2025, 23:38
    Гость: AlexIzm

    А нам какая разница если евреи решили проредить бармалеев, которые сирийских христьян вырезают, наоборот надо поздравить ЦАХАЛ

  5. 16.07.2025, 22:59
    Гость: Гость

    Для:"Она разве касается России и россиян? Нет"
    Все,что происходит на Земле касается всех и спрятаться за высоким забором не получится. А "моя хата с краю, я ничего не знаю" подходит только для диванных политиков.....

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