Умеров прибыл в Стамбул для переговоров по обмену пленными

23:03 11.11.2025

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Стамбул, где в ближайшие дни проведет серию встреч по процессу обмена военнопленными.

По его словам, достигнутые ранее договоренности необходимо реализовать. "Задача, поставленная президентом Украины [Владимир Зеленский], четкая – украинцы должны возвращаться домой из плена", – цитируют Умерова "Ведомости".

Он добавил, что переговоры по этому вопросу пройдут не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока.