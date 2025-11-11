Умеров прибыл в Стамбул для переговоров по обмену пленными
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Стамбул, где в ближайшие дни проведет серию встреч по процессу обмена военнопленными.
По его словам, достигнутые ранее договоренности необходимо реализовать. "Задача, поставленная президентом Украины [Владимир Зеленский], четкая – украинцы должны возвращаться домой из плена", – цитируют Умерова "Ведомости".
Он добавил, что переговоры по этому вопросу пройдут не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"...украинцы должны возвращаться домой из плена..." Можно продолжить. Чтобы снова послужить в качестве "пушечного мяса" в интересах Зеленского со товарищи и их западных кураторов.
Сегодня Геркулес упал на территории Грузии...20+рощ солдат ухандоченно. Летели с с военного парада в Баку....
А украинские масс-медиа говорят, что это он слинял от тамошней карающей руки, коей дали отмашку. И не факт, что вернется.
На тагильском Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников с 15 декабря, сославшись на «оптимизацию административно-управленческих расходов». Ранее там анонсировали сокращенную 4 дневную рабочую неделю из-за падения спроса на продукцию. МО РФ не нужны танки. Главный танковый завод РФ в условиях войны СВО сокращает персонал? Видать так здорово кремль и ЦБ приземлили российскую экономику вместе с оборонкой, что встают уже оборонные предприятия. Это полный маразм управления страной.
Доктор Живаго.