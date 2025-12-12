Трамп заявил о готовности США предоставить гарантии безопасности Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона помочь Украине с гарантиями безопасности, назвав их важным фактором для прекращения конфликта.
«Я думал, мы были очень близки к заключению сделки с Россией… мы были очень близки к заключению сделки с Украиной»,— сказал господин Трамп. По его словам, украинской стороне, за исключением президента Украины Владимира Зеленского, «очень нравится концепция сделки», пишет «Коммерсант».
Американский президент отметил, что достичь урегулирования непросто, в том числе из-за территориального вопроса. Однако он заверил, что США стремятся к прекращению боевых действий.
По информации The Wall Street Journal, Дональд Трамп призвал европейских партнеров убедить Зеленского принять американский мирный план.
11 декабря Владимир Зеленский сообщил, что США ожидают «четкого понимания» по прогрессу переговоров к 25 декабря. По его словам, текущая версия соглашения ограничивает численность украинской армии 800 тыс. военнослужащих, а спорными остаются вопросы территорий и контроля Запорожской АЭС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так он уже один раз гарантировал.И чем дело кончилось?
Не в космос, а прямиком в астрал. В виде бесплотного духа. Больше ничего из человечества не выйдет, увы. Тупиковая ветвь - "человек бакса".
Если КОРОТКО:Гарантии дает только ПОБЕДИТЕЛЬ.
И точка.Все остальное - просто фуфло.
Цитата:- «Трамп заявил о готовности США предоставить гарантии безопасности Украине»
Один из подписантов Будапештсого меморандума тоже президент США Клин Блинтон тоже гарантировал (Америкой)... Дальше из википедии-
«Меморандум о гарантиях безопасности в связи с отказом Украины от ЯО…
Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США., которые брали на себя обязательства уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от угроз или применения силы и экономического давления, а в случае каких-либо угроз Украине...» Там длинно написано, а если коротко, то мы (Гаранты) ух как заступимся--- аж страшно.
А сегодня Трамп предлагает Украине совсем противоположное- подписать акт о капитуляции.
Ни войны, ни мира, а армию распустить.
Похабный мир, похабные большевики.