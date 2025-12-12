Трамп заявил о готовности США предоставить гарантии безопасности Украине

10:49 12.12.2025

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона помочь Украине с гарантиями безопасности, назвав их важным фактором для прекращения конфликта.

«Я думал, мы были очень близки к заключению сделки с Россией… мы были очень близки к заключению сделки с Украиной»,— сказал господин Трамп. По его словам, украинской стороне, за исключением президента Украины Владимира Зеленского, «очень нравится концепция сделки», пишет «Коммерсант».

Американский президент отметил, что достичь урегулирования непросто, в том числе из-за территориального вопроса. Однако он заверил, что США стремятся к прекращению боевых действий.

По информации The Wall Street Journal, Дональд Трамп призвал европейских партнеров убедить Зеленского принять американский мирный план.

11 декабря Владимир Зеленский сообщил, что США ожидают «четкого понимания» по прогрессу переговоров к 25 декабря. По его словам, текущая версия соглашения ограничивает численность украинской армии 800 тыс. военнослужащих, а спорными остаются вопросы территорий и контроля Запорожской АЭС.