WSJ: ЦРУ не поверило заявлениям России об атаке на резиденцию Путина
Американские спецслужбы пришли к выводу, что ВСУ не пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника, ознакомившегося с отчетом ЦРУ, сообщает «Коммерсант».
Источник WSJ утверждает, что ЦРУ подтвердило факт атаки беспилотников, но сочло целью налета некий «военный объект» в Новгородской области. Раньше он уже подвергался атакам, заявил собеседник издания.
31 декабря президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social ссылку на редакционный материал New York Post. В статье звучала критика в адрес России и обвинения в попытках сорвать переговорный процесс по Украине.
Об атаке БПЛА в Новгородской области заявил вечером 29 декабря глава МИД Сергей Лавров. В сообщении указывалось, что она произошла «в период с 28 по 29 декабря ... с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака была направлена в том числе против Дональда Трампа и его миротворческих усилий. Представитель Кремля добавил, что теперь Россия ужесточит свою позицию в переговорном процессе. Сомнения в российских заявлениях об атаке на резиденцию он назвал безумными.
Но не пропустили же! Можно было ставить в зачет и дроны ,летящие на Москву и включать инфорационну переадресацию на резиденцию.
Ну заявление ЦРУ как раз понятно. Им предоставилась возможность получить от России данные, которые позволят выявить характеристики спутников. Только на этот раз они получат данные с украинских беспилотников.
А что тут доказывать-то, если ЦРУ САМО подтвердило факт налета?
Что касается цели налета, то это во первых провокация (как против переговоров, так и против Трампа со стороны части собственной разведки -элемента глубинного государства-) во вторых, как кажется, вероятным,, проверка работоспособности системы ПВО вблизи резиденции, а, также, возможно, ПВО и других объектов.
ТО ЕСТЬ РАЗ ЭТО, ВЕРОЯТНО, НЕ БОЕВАЯ, АТАКА, ТОГДА РАЗВЕДОПЕРАЦИЯ. В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ОБЪЕКТЫ ПВО БУДУТ ИЗУЧЕНЫ И ПОЛЕТНОЕ ЗАДАНИЕ БУДЕТ БОЛЕЕ ТОЧНЫМ.
ваши доказательства?!"
Четыре Президента одной масти Зеленский, Порошенко, Шеломов и Медведев просто смешно и еще из телевизоров Лавров Сатановский Соловьев и Симонян.