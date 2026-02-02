В документах по делу Эпштейна раскрыли имена более чем 40 его жертв

Документы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержат неотредактированные имена более 40 его жертв, сообщает РИА Новости со сслкой на газету Wall Street Journal, которая провела анализ файлов.

Как сообщал телеканал ABC, адвокаты жертв Эпштейна в судебном порядке требуют удалить правительственный сайт, на котором минюст США публикует документы по делу, указывая на то, что в документах неоднократно встречаются неотредактированные имена жертв и информация, позволяющая установить их личности. Газета подчеркивает, что минюст США перед публикацией документов был обязан отредактировать все имена жертв.

"Проверка полных имен 47 жертв показала, что 43 из них остались неотредактированными в файлах, обнародованных правительством в пятницу. Полные имена нескольких женщин встречались в файлах более 100 раз", - говорится в материале издания.

Кроме того, анализ показал, что в материалах дела раскрываются более 20 имен несовершеннолетних жертв, а также другие личные данные, позволяющие легко их отследить.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил 30 января о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли ныне покойного финансиста.

  2. 02.02.2026, 15:50
    Гость: В каком месте

    демпартия - левые? Они такие же левые, как и "рыжий козырь".
    И да, они ещё устроили Чернобыль и назавозили к нам толпы инородцев.

  3. 02.02.2026, 15:42
    Гость: Хм..

    Как бы меня в охраноту не записали... Но пока об этом заслуживающих доверия данных нет.

  5. 02.02.2026, 15:30
    Гость: организовали очень даже

    опять же англия, дания и весь прочий запад, с закаевым носились как с навальным.

Все комментарии (18)
