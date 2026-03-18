Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана

Израиль сообщил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. Об этом сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на главу минобороны Израиля Исраэля Каца.

«Министр разведки Ирана был ликвидирован этой ночью, он отвечал за систему убийств и внутреннего подавления в стране», — цитирует сообщение Газета.Ru.

Накануне Кац сообщил о гибели секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти в Исламской Республике. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. 

  1. 19.03.2026, 00:17
    Гость: Зануда

    «Железный купол» и новые лазерные установки охраняют страну от мелочи наподобие градов, дронов и катюш. Против баллистики работают совсем другие системы - Стрела - 2,3,4, отчасти Пэтриот, Таад и т.д. Попадания были: 11 молящихся (невоенных, дверь не успели закрыть в убежище, хотели побольше впустить) и двое пожилых, один инвалид, 70 лет. Имена доступны, в том числе и на русском. Никакого отключения электричества или интернета в Тель-Авиве за время войны с Ираном не было. От слова совсем :-) Для полного отчёта - разнесли немало жилых квартир и попали в пару трамвайных/метро станций

  3. 18.03.2026, 22:44
    Гость: Лучезар

    Авианосец США "Форд" ушел на ремонт в порт. Пожар на его борту продолжался 30 часов.

  5. 18.03.2026, 22:14
    Гость: Вечер перестаёт быть томным

    18 марта 2026, 22:01
    ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира дивизии имени Имама Хусейна КСИР
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира дивизии имени Имама Хусейна, входящей в состав сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Бейруте. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба военных.

    Мдааа, сегодня на севере и в центре в одной маленьой стране будет очень жарко.

Все комментарии (35)
