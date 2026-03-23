Трамп приказал пять дней не наносить удары по объектам энергетики в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что после двух дней "продуктивных переговоров" с Ираном принял решение заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской инфраструктуре, сообщает "Интерфакс".
"Я дал приказ Военному министерству заморозить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней", - написал он в Truth Social.
Трамп заявил, что США и Иран в последние два дня вели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о полном и тотальном завершении конфликта на Ближнем Востоке, и контакты и обсуждения продолжатся на этой неделе.
Ранее президент США заявлял, что нанесет удары по иранским электростанциям, если Тегеран не восстановит движение судов через Ормузский пролив.
В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял о готовности полностью перекрыть движение судов через Ормузский пролив и полностью уничтожить связанные с США компании на Ближнем Востоке.
