Трамп приказал пять дней не наносить удары по объектам энергетики в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что после двух дней "продуктивных переговоров" с Ираном принял решение заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской инфраструктуре, сообщает "Интерфакс".

"Я дал приказ Военному министерству заморозить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней", - написал он в Truth Social.

Трамп заявил, что США и Иран в последние два дня вели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о полном и тотальном завершении конфликта на Ближнем Востоке, и контакты и обсуждения продолжатся на этой неделе.

Ранее президент США заявлял, что нанесет удары по иранским электростанциям, если Тегеран не восстановит движение судов через Ормузский пролив. 

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял о готовности полностью перекрыть движение судов через Ормузский пролив и полностью уничтожить связанные с США компании на Ближнем Востоке. 

  2. 23.03.2026, 22:05
    Гость: Да

    Так и есть. Трамп пытается словесными интервенциями (атаками) снизить риск мировой рецессии.

    Но будучи разоблаченным, он рискует тем, что ему не будет веры... А это будет означать, что верить будут кому то другому... Например, Марку Рубио..

  3. 23.03.2026, 21:22
    Гость: Правда врали?

    Да не может быть! Срочно сообщите об этом Марусе Захаровой из МИД - и она пригвоздит их "глаголом" к позорному столбу. Срочно сообщите!!!

Выбор читателей
О распаде СССР сожалеют 57% опрошенных россиян
Тегеран анонсировал применение нового оружия против США и Израиля
Госдолг США превысил $39 трлн впервые в истории
Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета
Избранное
Киргизам пришлось извиняться за насилие над русским мальчиком
Пир во время чумы: «Алые паруса» свели на нет заклинания властей о вакцинации
Единственный и неповторимый Жерар Депардье
«Пилот», 3 ноября, Base
Народная дипломатия: карабахские активисты сделали заявление
Как отреагирует рынок, если мир окунется в песчаные бури?
Как восстановить волосы после окрашивания?
Алисьи сказки «Ходят волки» (ЕР)
«Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает. Не поддастся ли Путин искушению?»
Кинопремьера «Коса»: пускать ли маньяков на ток-шоу
«Ключевая», LIFE PUB, 15 сентября
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Организации, запрещенные на территории Российской Федерации