Трамп приказал пять дней не наносить удары по объектам энергетики в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что после двух дней "продуктивных переговоров" с Ираном принял решение заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской инфраструктуре, сообщает "Интерфакс".

"Я дал приказ Военному министерству заморозить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней", - написал он в Truth Social.

Трамп заявил, что США и Иран в последние два дня вели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о полном и тотальном завершении конфликта на Ближнем Востоке, и контакты и обсуждения продолжатся на этой неделе.

Ранее президент США заявлял, что нанесет удары по иранским электростанциям, если Тегеран не восстановит движение судов через Ормузский пролив.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял о готовности полностью перекрыть движение судов через Ормузский пролив и полностью уничтожить связанные с США компании на Ближнем Востоке.