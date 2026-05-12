Трамп заявил о скором завершении российско-украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед вылетом в Китай, что боевые действия на Украине близятся к завершению. Американская сторона, добавил он, готова сделать все возможное для разрешения конфликта.

«Я думаю, что завершение войны на Украине уже очень близко»,— приводит его слова «Коммерсант».

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что сделанные по Украине наработки указывают на скорое завершение военной операции. Называть какие-либо сроки урегулирования он счел преждевременным. 9 мая таким же прогнозом делился президент Владимир Путин, указывая, что «дело идет к завершению».