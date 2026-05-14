Си Цзиньпин и Трамп начали переговоры в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп начали переговоры в Пекине в рамках государственного визита американского лидера в Китай.

Открывая встречу, Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает обсудить с Трампом ключевые вопросы, важные как для двух стран, так и для всего мира. По его словам, стабильные отношения между Пекином и Вашингтоном отвечают интересам международного сообщества, а общих интересов у Китая и США больше, чем разногласий.

Дональд Трамп, в свою очередь, выразил уверенность, что после переговоров отношения между двумя странами «станут лучше, чем когда-либо». Американский президент также отметил, что рассчитывает на продуктивный диалог по торговым вопросам.

Официальная церемония встречи прошла у Дома народных собраний в китайской столице. Лидеры двух стран прослушали государственные гимны, осмотрели почетный караул и прошли вдоль рядов детей с китайскими и американскими флагами.

Перед началом переговоров Трамп и Си Цзиньпин также кратко пообщались через переводчиков на красной дорожке.

  14.05.2026, 12:42
    Гость: Ааа

    КНР по плану следующая после СССР, и по той же схеме. Но пока пусть "дружат", что ж...
    Эх, глупый Китай...

