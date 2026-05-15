В Финляндии призвали руководство разорвать все связи с Украиной

Государственный флаг Финляндии

Финляндия должна разорвать связи с Украиной из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х, сообщает Лента.ру.

«Поймите, [премьер-министр Финляндии] Петтери Орпо, когда первый украинский беспилотник взорвется в Финляндии, вам нужно будет разорвать все связи с Украиной», - написал профессор.

По словам Малинена, Хельсинки следует прекратить отправлять деньги и помощь Киеву, иначе «полностью коррумпированный киевский режим» станет врагом Финляндии.

Ранее Малинен предупредил, что Финляндия может оказаться на грани прямого военного столкновения с Россией из-за решений правительства страны.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Стоит ли ожидать диктатуры?
Трамп сообщил о перемирии между Россией и Украиной 9, 10 и 11 мая
© Пресс-служба ПАО ОАК
Гальванизация «Суперджета»: Минпромторг собрался довести до ума самолет, который больше не выпускают
Скандал с дронами — удар по власти: При Сталине нельзя, а при Путине, выходит, можно?
Избранное
Бензобак «Наушники и капюшон» (интернет-сингл)
Российский национальный оркестр устроил встречу живых и мертвых под Баха и Шуберта
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
«Ундервуд» дал свой самый жаркий концерт
«Приключения Электроников» научили поклонников самой трогательной советской песне
The Papriks «Дождь» (интернет-сингл)
Алексей Горшенев предался «Воспоминаниям о былой любви» под оркестр
Брызги «Квадробер» (интернет-сингл)
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
«Громыка» посвятил песню грядущим выборам
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie