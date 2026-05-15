Трамп хочет лишить Россию ядерного оружия

16:18 15.05.2026

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время визита в Пекин обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос денуклеаризации и получил «положительную» реакцию, пишет РБК.

В беседе с журналистами на борту самолета Air Force One американский лидер сказал также, что хотел бы привлечь к переговорам Россию.

«Денуклеаризация. Я говорю об этом все время с Россией и Китаем. И эта тема теперь возникала — мы ее обсуждали. <...> У нас (с председателем Китая Си Цзиньпином. — РБК) есть очень хорошее понимание <...> Речь идет об идее денуклеаризации, и Россия также должна быть вовлечена в это. Такая концепция была бы очень хорошей», — сказал он.

В начале ноября 2025 года Трамп сообщил журналистам, не приведя подробностей, что три страны, возможно, «работают над планом денуклеаризации». За несколько дней до этого он написал в Truth Social, что «в связи с программами испытаний, проводимыми другими странами», поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия США «на равноправной основе».

The Washington Post (WP) впоследствии написала со ссылкой на одного из чиновников, что Трамп действительно хотел бы добиться ядерного разоружения, но в Белом доме считают, что Москва и Пекин «ускоряют свои программы». Сам Трамп же считал свое заявление об испытаниях «целесообразным» для поддержания эффективного ядерного сдерживания и обеспечения национальной безопасности США, утверждало издание.

В сентябре 2025-го Путин заявил, что Россия готова соблюдать ДСНВ еще минимум год после истечения его срока в феврале 2026-го, но при условии, что то же самое пообещают США. Трамп назвал это «хорошей идеей». По его словам, и Россия, и Китай хотят ядерного разоружения.

Денуклеаризация - это процесс отказа от ядерного оружия, его ликвидации, а также прекращения программ по его созданию. Термин часто применяется к инициативам по ядерному разоружению и в рамках переговоров о прекращении ядерных программ.