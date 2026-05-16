В США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию

23:16 16.05.2026

Власти США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, Вашингтон может возбудить дело против политика и использовать это, как в случае с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Высокопоставленные чиновники хотят по меньшей мере иметь возможность разыграть венесуэльский сценарий снова», — цитирует публикацию Газета.RU.

Некоторые приближенные к администрации президента Дональда Трампа считают, что даже если такой вариант никогда не будет одобрен, угроза захвата Кастро окажет давление на кубинское правительство, заставив его уступить требованиям США.