Белоруссия и Россия проводят учения по применению ядерного оружия

В Белоруссии  стартовали плановые учения, в ходе которых российские и белорусские воинские части ракетных войск и авиации отработают действия по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению, пишет "Российская газета" со ссылклой на министерство обороны Белоруссии.

В ведомстве отметили, что особенностью нынешних учений станет проверка готовности к выполнению задач "из неподготовленных районов на всей территории Беларуси". Военные в том числе будут отрабатывать скрытное перемещение по стране.

Подчеркивается, что учения проводятся с целью повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов. Руководит тренировками начальник Генерального штаба вооруженных сил республики и первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.

