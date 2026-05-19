Греция потребовала убрать украинские дроны от своих берегов

Греция намерена потребовать от Украины вывести морские беспилотники из района своих территориальных вод. Об этом сообщила газета Ekathimerini со ссылкой на источники.

По данным издания, Афины готовят Киеву жесткое предупреждение, настаивая на удалении всех беспилотных аппаратов, находящихся у греческого побережья.

Поводом для реакции стал беспилотный надводный аппарат, обнаруженный рядом с греческим островом Лефкада. Как утверждает газета, речь идет о дроне-камикадзе типа «Мамай». В предварительном отчете по инциденту указано, что найденный аппарат мог быть частью более масштабной операции украинской стороны.

Издание также отмечает, что точное число украинских морских дронов, действующих в восточной части Средиземного моря, сейчас неизвестно. Дополнительную сложность создает небольшой размер таких аппаратов, из-за чего их трудно обнаружить.