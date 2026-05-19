СВР сообщила о подготовке Украиной ударов по России с территории Латвии

© KM.RU, Петр Чайников

Киевский режим готовит удары по России с территории Латвии, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным службы, украинские власти рассматривают возможность нанесения ударов по территории России с использованием инфраструктуры Латвии. В ведомстве считают, что Владимир Зеленский стремится убедить европейских союзников в том, что ВСУ сохраняют боеспособность и способны наносить ущерб российской экономике. В СВР сообщили, что украинское командование, исходя из этой задачи, готовит серию новых атак на российские тыловые регионы, пишет ТАСС.

В разведке также утверждают, что Киев намерен использовать не только воздушные коридоры, ранее предоставлявшиеся странами Балтии, но и их территории для запуска беспилотников. Такой подход должен сократить время подлета дронов к целям и повысить эффективность атак, говорится в сообщении. 

