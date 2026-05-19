Пентагон заявил об успехах России в конфликте с Украиной

Российские войска продолжают удерживать стратегическую инициативу в конфликте на Украине, тогда как украинская армия сталкивается с растущими трудностями из-за нехватки личного состава и ограниченных военных возможностей. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагон по операции «Атлантическая решимость», подготовленном для Конгресса США.

В документе со ссылкой на данные Разведывательного управления Минобороны США отмечается, что численное преимущество позволяет российским силам продолжать продвижение и расширять контроль над территориями. Авторы отчета считают, что российская сторона, вероятно, продолжит наступательные действия, в том числе в направлении полного контроля над Донбассом.

Согласно оценке американского военного ведомства, возможности ВСУ по отражению пехотных атак, огневой поддержке и нанесению ударов по удаленным целям заметно снизились. Отдельно упоминаются сложности с применением беспилотников: ограниченное количество тяжелых дронов и нехватка комплектующих, как отмечается в докладе, сказываются на способности поражать укрепленные объекты.

Кроме того, в отчете говорится о кадровой проблеме в украинской армии. По оценке авторов документа, ВСУ испытывают недостаток военнослужащих для противостояния более многочисленным и лучше оснащенным российским силам.

Также в докладе приведены данные об американской помощи Украине. По информации Пентагона, с февраля 2022 года по март 2026 года США направили на поддержку Киева 141,4 млрд долларов. Из этой суммы 125,9 млрд долларов были предусмотрены в виде обязательств к выплате, тогда как фактические расходы составили 73,6 млрд долларов.

