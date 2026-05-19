МИД Латвии выразил протест России из-за обвинений СВР

22:49 19.05.2026

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста после заявления Службы внешней разведки РФ о якобы прибытии в республику военнослужащих украинских беспилотных подразделений, пишет "Коммерсант" со ссылклой на сообщение латвийского внешнеполитического ведомства.

В Риге сочли, что российская разведка распространяет недостоверную информацию и опирается на прежние обвинения, которые латвийская сторона отвергает. В МИД также заявили, что не давали согласия на использование своей территории в интересах Украины.

Поводом для дипломатической реакции стало опубликованное ранее сообщение Службы внешней разведки России о подготовке Украиной новых ударов по российским регионам. В ведомстве утверждали, что страны Балтии готовы не только предоставить воздушный коридор для дронов, но и разрешить их запуск со своей территории. Как утверждает СВР, военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ размещены на латвийских военных базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс.