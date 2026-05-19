Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом

Президент России Владимир Путин начал официальный визит в Пекин по приглашению председателя КНР в год 25-летия Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В аэропорту его встретил министр иностранных дел Ван И, пишет РИА Новости

Основная рабочая программа запланирована на среду. Она начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина с китайским лидером. Стороны подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Всего ожидается подписание около 40 документов, направленных на углубление сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, атомной областях, а также в сферах образования, кинематографа и взаимодействия между информагентствами.

По итогам встречи лидеры сделают заявления для СМИ. Позже в этот день Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Президент также отдельно обсудит вопросы торговли с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Вечером в среду состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а заключительным пунктом программы станет беседа Путина с председателем КНР во время чаепития. Как отмечали в Кремле, эта неформальная встреча будет одним из ключевых мероприятий визита — лидеры смогут по-дружески и откровенно обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки.

