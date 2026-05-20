США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на чиновника из американской администрации. В чем конкретно состоит обвинение, агентство не уточняет, пишет "Коммерсант".

До этого газета The New York Times писала, что обвинения против 94-летнего Рауля Кастро могут быть связаны с делом 30-летней давности. В 1996 году кубинское правительство сбило два самолета, принадлежавшие гуманитарной организации. Эту же информацию подтверждали источники Fox News.

NYT писала, что высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию.