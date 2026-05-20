Конгресс США оценил потери авиации в операции против Ирана

Во время военной кампании против Ирана США потеряли или получили повреждения 42 летательных аппарата. Такие данные содержатся в докладе Исследовательской службы Конгресса США от 13 мая, пишет РБК.

В отчете говорится, что в перечень вошли самолеты, вертолеты и беспилотники, о потерях которых сообщали американские военные структуры, включая Минобороны США и командование CENTCOM, а также СМИ.

Согласно документу, наиболее ощутимыми оказались потери среди беспилотной авиации: уничтожены или выведены из строя 24 ударных дрона MQ-9A Reaper. Кроме того, в Персидском заливе потерпел крушение разведывательный беспилотник ВМС США MQ-4 Triton.

В докладе также упоминаются потери пилотируемой авиации. По приведенным данным, были сбиты четыре истребителя F-15E — три над Кувейтом и один над Ираном. Повреждения получил и стелс-истребитель F-35A, а штурмовик A-10 был потерян.

Отдельно отмечается уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS, который, как утверждается, был поражен на земле во время иранского удара. Серьезный ущерб получили семь самолетов-заправщиков KC-135, один из них разбился, в результате чего погибли шесть членов экипажа.

Помимо этого, сообщается о двух уничтоженных на земле самолетах специального назначения MC-130J и поврежденном вертолете HH-60W.

В Пентагон ранее заявили, что оценка расходов на операцию в Иране выросла до 29 млрд долларов. По данным американского военного ведомства, увеличение затрат во многом связано с необходимостью ремонта и замены техники.

Ранее американские СМИ, включая CNN и CBS, сообщали со ссылкой на военные источники о потере не менее семи пилотируемых самолетов и 16 беспилотников MQ-9 Reaper.

США объявили о начале операции «Эпическая ярость» против Ирана в конце февраля. В начале апреля стороны договорились о перемирии, которое президент США Дональд Трамп позже продлил на неопределенный срок. Несмотря на режим прекращения огня, сообщения об обмене ударами продолжали поступать.