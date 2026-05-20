Путин и Си Цзиньпин подписали документы о сотрудничестве

12:21 20.05.2026

В Доме народного собрания в Пекине состоялась официальная церемония подписания совместных российско-китайских документов. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, в частности, подписали заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении добрососедства, дружбы и сотрудничества двух стран, сообщает "Коммерсант".

Помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил, что это программный документ, в котором определены основные пути развития двусторонних связей РФ и Китая и общее видение международной повестки.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию о становлении многополярного мира. Всего за время визита российской делегации в Китай в их присутствии были подписаны 20 совместных документов.

Церемония прошла после переговоров глав двух государств в расширенном составе. Затем Владимир Путин и Си Цзиньпин провели совместную пресс-конференцию.