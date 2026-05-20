Путин и Си Цзиньпин подписали документы о сотрудничестве

В Доме народного собрания в Пекине состоялась официальная церемония подписания совместных российско-китайских документов. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, в частности, подписали заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении добрососедства, дружбы и сотрудничества двух стран, сообщает "Коммерсант".

Помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил, что это программный документ, в котором определены основные пути развития двусторонних связей РФ и Китая и общее видение международной повестки.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию о становлении многополярного мира. Всего за время визита российской делегации в Китай в их присутствии были подписаны 20 совместных документов.

Церемония прошла после переговоров глав двух государств в расширенном составе. Затем Владимир Путин и Си Цзиньпин провели совместную пресс-конференцию.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Стоит ли ожидать диктатуры?
Коллаж © KM.RU
Россиянам готовят новую волну роста тарифов ЖКХ. Платежи вновь обгонят инфляцию
Лукашенко поблагодарил США за гумпомощь и сказал, что американцы — молодцы
Геннадий Онищенко
Академик РАН Онищенко, предлагавший ввести шестидневку, не смог сдать ЕГЭ
Избранное
Бранимир обогатил сеты 25/17, «Дайте Два» и А.Ф. Скляра на фестивале «ДК Горбунова — Легенда Русского Рока»
Бензобак «По фанку» (ЕР)
«Сам Навальный, возможно, аферист. И агент ЦРУ. Но каким образом это отменяет результаты его расследований?»
«По логике Кремля, сменяемость власти не является ценностью ни в каком смысле — наоборот, это сбой, которого лучше бы избегать»
Группа Ё feat. Casual «Ветер от Солнца» (интернет-сингл)
«Ария» спела о двух визитных карточках России на плывущем корабле
Рассмотрение нового закона о такси в ГД: перемены на грани фола
Почему России не стоит всерьез рассчитывать на отступление Запада в ведущейся с нашей страной «гибридной войне»?
ЧитМил feat. ДМЦ «Милфы и скуфы» (интернет-сингл)
Совладелец компании «Гладиум» Евгений Рыльский: «Бизнес - это, прежде всего, удовольствие»
Павел Колесник «Всему свой срок»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie