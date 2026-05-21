Лукашенко заявил, что Белоруссия останется вне конфликта на Украине

17:40 21.05.2026

Белоруссия не собирается втягиваться в конфликт на Украине, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия может быть втянута в конфликт у только при условии, если ее территория подвергнется агрессии.

«Если и будем втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае — если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну на Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной», — приводит его слова РБК.

Вместе с этим Лукашенко заявил, что открыт к контактам с Владимиром Зеленским, если тот захочет «о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то». По мнению белорусского лидера, Киеву «дополнительный фронт не нужен», однако европейцы подталкивают украинцев «осуществлять эскалацию в белорусском направлении».

«Украинский народ войны с белорусским народом не хочет. И мы будем все делать для того, чтобы этой войны не произошло», — заключил Лукашенко.