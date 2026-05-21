Медведев выделил семь признаков того, почему Украина - failed state

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выделил сразу семь признаков того, почему Украина - failed state. Об этом он написал в своем канале в "Максе".

"Есть такое понятие - несостоявшееся государство, или failed state. Почему Украина сегодня является таковой?" - задался вопросом Медведев, после чего перечислил признаки.

По его словам, Украина уже провалилась как государство, поскольку:

не может жить без внешнего финансирования со стороны Запада,

безвозвратно утратила более 20% своей территории, которая досталась ей после распада СССР, и, несомненно, скоро утратит новые земли,

уже потеряла более половины своего населения,

утратила почти половину своего промышленного и свыше 20% аграрного потенциала,

большинство центральных органов власти либо отсутствует, либо утратило свои полномочия,

живет в режиме внешнего управления, деятельностью государства фактически руководят иностранные и международные должностные лица,

во главе этого государства стоит "больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности".



Поэтому, подытоживает Медведев, "деградация бывшей Украины - процесс необратимый". "В исторической перспективе гибель так называемой Украины неизбежна", - приводит его слова ТАСС.