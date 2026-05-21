Медведев выделил семь признаков того, почему Украина - failed state
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выделил сразу семь признаков того, почему Украина - failed state. Об этом он написал в своем канале в "Максе".
"Есть такое понятие - несостоявшееся государство, или failed state. Почему Украина сегодня является таковой?" - задался вопросом Медведев, после чего перечислил признаки.
По его словам, Украина уже провалилась как государство, поскольку:
- не может жить без внешнего финансирования со стороны Запада,
- безвозвратно утратила более 20% своей территории, которая досталась ей после распада СССР, и, несомненно, скоро утратит новые земли,
- уже потеряла более половины своего населения,
- утратила почти половину своего промышленного и свыше 20% аграрного потенциала,
- большинство центральных органов власти либо отсутствует, либо утратило свои полномочия,
- живет в режиме внешнего управления, деятельностью государства фактически руководят иностранные и международные должностные лица,
- во главе этого государства стоит "больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности".
Поэтому, подытоживает Медведев, "деградация бывшей Украины - процесс необратимый". "В исторической перспективе гибель так называемой Украины неизбежна", - приводит его слова ТАСС.
Failed state?
Есть одна,потрясшая меня еще в далекой студенческой юности фразочка известного "основоположника" :
«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно»,это и про Ведмедева,похоже :))
А если серьезно - то все НОВОобразования,получившие в свое время по разным причинам какие-то статусы от СССР - это или владения России,или это нонсенс.Практически это ВСЕ бывш.Республики СССР.
украина сейчас - это надпись на заборе.
Завтра мы и забор снесем.