Медведев выделил семь признаков того, почему Украина - failed state

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выделил сразу семь признаков того, почему Украина - failed state. Об этом он написал в своем канале в "Максе".

"Есть такое понятие - несостоявшееся государство, или failed state. Почему Украина сегодня является таковой?" - задался вопросом Медведев, после чего перечислил признаки.

По его словам, Украина уже провалилась как государство, поскольку:

  • не может жить без внешнего финансирования со стороны Запада,
  • безвозвратно утратила более 20% своей территории, которая досталась ей после распада СССР, и, несомненно, скоро утратит новые земли,
  • уже потеряла более половины своего населения,
  • утратила почти половину своего промышленного и свыше 20% аграрного потенциала,
  • большинство центральных органов власти либо отсутствует, либо утратило свои полномочия,
  • живет в режиме внешнего управления, деятельностью государства фактически руководят иностранные и международные должностные лица,
  • во главе этого государства стоит "больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности".


Поэтому, подытоживает Медведев, "деградация бывшей Украины - процесс необратимый". "В исторической перспективе гибель так называемой Украины неизбежна", - приводит его слова ТАСС.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.05.2026, 15:11
    Гость: Сидор Карпыч

    Есть одна,потрясшая меня еще в далекой студенческой юности фразочка известного "основоположника" :
    «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно»,это и про Ведмедева,похоже :))
    А если серьезно - то все НОВОобразования,получившие в свое время по разным причинам какие-то статусы от СССР - это или владения России,или это нонсенс.Практически это ВСЕ бывш.Республики СССР.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Лукашенко поблагодарил США за гумпомощь и сказал, что американцы — молодцы
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
Спутницы погибших бойцов СВО добиваются отмены норм, лишающих их выплат
Скандал с дронами — удар по власти: При Сталине нельзя, а при Путине, выходит, можно?
Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов
Избранное
Бранимир обогатил сеты 25/17, «Дайте Два» и А.Ф. Скляра на фестивале «ДК Горбунова — Легенда Русского Рока»
Бензобак «По фанку» (ЕР)
«Сам Навальный, возможно, аферист. И агент ЦРУ. Но каким образом это отменяет результаты его расследований?»
«По логике Кремля, сменяемость власти не является ценностью ни в каком смысле — наоборот, это сбой, которого лучше бы избегать»
Группа Ё feat. Casual «Ветер от Солнца» (интернет-сингл)
«Ария» спела о двух визитных карточках России на плывущем корабле
Рассмотрение нового закона о такси в ГД: перемены на грани фола
Почему России не стоит всерьез рассчитывать на отступление Запада в ведущейся с нашей страной «гибридной войне»?
ЧитМил feat. ДМЦ «Милфы и скуфы» (интернет-сингл)
Совладелец компании «Гладиум» Евгений Рыльский: «Бизнес - это, прежде всего, удовольствие»
Павел Колесник «Всему свой срок»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie