ВС России нанесли удары по центру подготовки операторов БПЛА на Украине

15:05 21.05.2026

Российские военные атаковали центр подготовки операторов дронов на Украине, заявили в Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил <...> нанесено поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Также армия ударила по цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров.

В министерстве добавили, что бойцы поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и пункты временной дислокации противника в 148 районах.

