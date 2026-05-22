Посол США заявил, что Трамп отказался от идеи силового сценария в Гренланди

Президент США Дональд Трамп больше не рассматривает вариант силового захвата Гренландии. Об этом заявил американский посол в Дании Кеннет Хоуэри во время открытия нового консульства США в Нууке.

Отвечая на вопрос местного радио KNR, дипломат подчеркнул, что применение силы «исключено из повестки», а решение о будущем острова должны принимать сами жители Гренландии.

Тема статуса Гренландии не раз звучала в заявлениях Трампа. Ранее он утверждал, что остров имеет ключевое значение для безопасности США и допускал возможность его приобретения Вашингтоном. По словам американского лидера, контроль над Гренландией важен для обороны, поскольку в противном случае влияние в регионе могут усилить Россия или Китай.

В одном из своих выступлений Трамп также в шутливой форме рассуждал о возможном расширении состава США. Тогда он говорил, что предпочел бы «купить» Гренландию, а не добиваться ее присоединения силовым путем, и иронично упоминал возможность включения в состав страны Канады и Венесуэлы.

На фоне этих дискуссий датские СМИ ранее сообщали о повышенном внимании к вопросам безопасности в регионе. В частности, издание DR со ссылкой на источники писало, что датские военные, прибывшие в Гренландию в начале года, взяли с собой взрывчатые материалы, поскольку рассматривали различные сценарии развития обстановки.

Ранее Трамп в интервью журналу The Atlantic заявлял, что США необходимо контролировать Гренландию, называя остров важным элементом американской обороны.

