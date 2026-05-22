Лавров: на Западе создают общеевропейскую группу нападения на Россию

Запад под флагами нацизма и реваншизма создает общеевропейскую группу нападения на Россию, думая не только о гибридных методах, но и о физическом нападении. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для интернет-издания "Детская редакция".

"19 апреля 2026 года мы впервые отметили День памяти жертв геноцида советского народа, всех народов Советского Союза. Этот день будет отмечаться ежегодно. Мы уже приняли соответствующие документы в ОДКБ, в СНГ. Это сейчас одна из наших главных задач, учитывая, что разбитый 80 с лишним лет назад враг сейчас пытается возрождаться в той же самой форме нацизма, как и в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, но особенно накануне Второй мировой войны, когда Адольф Гитлер под флагами и лозунгами нацизма объединил почти всю Европу, поставил их под ружье под своим командованием", - приводит слова министра ТАСС.

"Точно так же сейчас под теми же флагами нацизма, реваншизма создают общеевропейскую группу нападения на Россию - уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают. А во главе этой группы поставлен не А. Гитлер (его просто сейчас уже нет), а Владимир Александрович Зеленский со своими нацистскими лозунгами", - указал Лавров.