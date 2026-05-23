США отстранили Израиль от переговоров с Ираном
США вытеснили Израиль из переговоров по Ирану, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников из Тель-Авива.
Израильские источники рассказали журналистам, что причиной изоляции Израиля от переговоров стали слишком оптимистичные и не оправдавшие себя прогнозы Нетаньяху перед началом войны в Иране.
"Испытывающие нехватку информации от своего ближайшего союзника израильтяне вынуждены собирать все, что они могут, об обсуждениях между Вашингтоном и Тегераном через свои связи с лидерами и дипломатами в регионе, а также посредством собственного наблюдения внутри Ирана", — цитирует публикацию РИА Новости.
Как рассказали NYT американские чиновники, глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает премьера Израиля Биньямина Нетаньяху как военного союзника, но не как близкого партнера в переговорах с Ираном. По мнению издания, он превратился из "второго пилота" в борьбе с Тегераном в "пассажира".
Журналисты добавили, что это стало унизительным ударом для Нетаньяху, которому в этом году предстоит трудная борьба за переизбрание.
Комментарии читателей
— Возраст Биньямина Нетаньяху 76 лет.Трампа -79 лет.Может хватит уже пере-избираться.
Вот цыкнет его зять Кушнер на него от лица синагоги - и поскачет Трамп, как суслик, куда прикажут. И Нетаньяху зацелует.
Отстранил-не отстранил, не партнёр , а пассажир.
Нечего на зеркало пенять, выхода теперь нет.
Это для Трампа УНИЗИТЕЛЬНО было, прогибаться под....
Впрочем так ему и надо.
Нечего старичью в большой политике делать!