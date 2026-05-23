США отстранили Израиль от переговоров с Ираном

США вытеснили Израиль из переговоров по Ирану, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников из Тель-Авива.

Израильские источники рассказали журналистам, что причиной изоляции Израиля от переговоров стали слишком оптимистичные и не оправдавшие себя прогнозы Нетаньяху перед началом войны в Иране. 

"Испытывающие нехватку информации от своего ближайшего союзника израильтяне вынуждены собирать все, что они могут, об обсуждениях между Вашингтоном и Тегераном через свои связи с лидерами и дипломатами в регионе, а также посредством собственного наблюдения внутри Ирана", — цитирует публикацию РИА Новости.

Как рассказали NYT американские чиновники, глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает премьера Израиля Биньямина Нетаньяху как военного союзника, но не как близкого партнера в переговорах с Ираном. По мнению издания, он превратился из "второго пилота" в борьбе с Тегераном в "пассажира".

Журналисты добавили, что это стало унизительным ударом для Нетаньяху, которому в этом году предстоит трудная борьба за переизбрание.

  1. 23.05.2026, 17:56
    Гость:

    для Нетаньяху, которому в этом году предстоит трудная борьба за переизбрание.

    — Возраст Биньямина Нетаньяху 76 лет.Трампа -79 лет.Может хватит уже пере-избираться.

  2. 23.05.2026, 17:23
    Гость: hi-hi

    Вот цыкнет его зять Кушнер на него от лица синагоги - и поскачет Трамп, как суслик, куда прикажут. И Нетаньяху зацелует.

  3. 23.05.2026, 16:56
    Гость: а вы, друзья, как ни садитесь

    Отстранил-не отстранил, не партнёр , а пассажир.
    Нечего на зеркало пенять, выхода теперь нет.
    Это для Трампа УНИЗИТЕЛЬНО было, прогибаться под....
    Впрочем так ему и надо.

    Нечего старичью в большой политике делать!


