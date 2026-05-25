В Чехии задержали митрополита РПЦ Илариона

14:53 25.05.2026

Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева) по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости один из его помощников.

"В 10:30 начался допрос владыки при участии прокурора, судьи, консула России и адвоката. Вчера ему официально предъявили подозрение в совершении преступления — хранение наркотических веществ. На этом основании его задержали, поместили в СИЗО, забрали все личные вещи", — рассказал собеседник агентства.

Этой ночью клирика посетил адвокат, а также российский консул, который смог оценить условия содержания и все проверить, добавил он.

В Telegram-канале митрополита говорится, что накануне его машину остановила полиция и якобы нашла в багажнике четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Также в публикации приводятся слова защитника владыки. Он уточнил, что в момент досмотра священнослужителя увели в магазин на заправке и фактически лишили возможности наблюдать за работой силовиков.

Сам митрополит Иларион назвал инцидент провокацией, отрицая свою причастность. По его словам, в последние месяцы он не раз получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место служения.

Митрополит Иларион с 2009 до 2022 года занимал пост главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата (одна из ключевых в РПЦ должностей), пишет "Коммерсант". После отставки Илариона назначили управляющим Будапештско-Венгерской епархией. В 2024 году был почислен на покой на служение в Карловых Варах после скандала с его бывшим келейником Георгием Сузуки. Тот рассказал СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя и предоставил в подтверждение фото- и видеоматериалы.