Иран согласился вывезти запасы урана в Китай

Иран готов вывезти запасы высокообогащенного урана со своей территории при условии передачи его Китаю, пишет "Коммерсант" со ссылкой на саудовский телеканал Al Hadath.

По словам источников канала, иранские власти сейчас пытаются получить гарантии от Китая перед тем, как заключить соглашение с США.

Отказ от обогащенного урана — одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. Летом 2025 года Россия предложила вывезти часть обогащенного урана для переработки, а затем вернуть его на ядерные объекты Ирана.