Бортников назвал Украину крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия

Украина превратилась в крупнейший центр контрабанды оружия в Европе. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ.

По словам директора ФСБ, Украина под плотной опекой Запада стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве СНГ.

«Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов», — приводит его слова РБК.

Кроме того, по словам Бортникова, Украина стала полигоном для испытаний новых видов оружия и новых форм ведения войны. 

«Под лживые обещания скорого принятия в ЕС страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России. По сути, в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны под «чужим флагом», — сказал он.

Бортников также сообщил, что ФСБ совместно со спецслужбами Белоруссии пресекла попытку ввоза в Россию Украиной свыше 500 взрывных устройств в начале 2026 года. По словам директора ФСБ, эти взрывные устройства предназначались для совершения терактов.

Кроме Белоруссии, такое сотрудничество ведется и с другими спецслужбами стран СНГ, «но раскрывать подробности пока нецелесообразно», сообщил он.

  1. 26.05.2026, 11:31
    Гость: stalker

    Первое. Что мешает России вести собственную диверсионную деятельность на территории Украины ? Второе. Как контрабанда оружия из Украины дестабилизирует обстановку в странах СНГ ? Не надо допускать проникновение туда этого оружия. Применительно к России этим должна заниматься как раз ФСБ. Третье. То что СВО стала полигоном испытания нового оружия с обеих сторон не удивительно. Было бы странно если этого не произошло. Это законы войны. Так было всегда и во все времена.

