Глава МИД Литвы объяснил свой призыв атаковать Калининград
Предложение ударить по Калининграду силами НАТО призвано показать твердую позицию стран Балтии, заявил инициатор идеи, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в эфире LRT.
«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы обороноспособны, потому что будем защищать не только свою территорию», — приводит его слова Газета.RU.
Будрис обратил внимание на необходимость внушить эту уверенность западным партнерам, чтобы избавить их от страха перед «кошмарными сценариями». Он подчеркнул, что именно «сдерживание» позволит обеспечить мир в прибалтийском регионе, поскольку имеющиеся у Калининграда возможности и мощности представляют «проблему».
«Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо», — добавил глава внешнеполитического ведомства.
18 мая Будрис заявил, что Североатлантический альянс должен «показать русским» свою способность прорваться в Калининградскую область. По его словам, у военного блока есть средства, чтобы «при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы».
В Кремле призыв Будриса назвали заявлением «на грани безумия». К таким словам не стоит относиться серьезно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ну, он уже не первый раз тявкает на Россию. Собака лает, а караван идет.
