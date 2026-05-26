Глава МИД Литвы объяснил свой призыв атаковать Калининград

Предложение ударить по Калининграду силами НАТО призвано показать твердую позицию стран Балтии, заявил инициатор идеи, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в эфире LRT.

«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы обороноспособны, потому что будем защищать не только свою территорию», — приводит его слова Газета.RU.

Будрис обратил внимание на необходимость внушить эту уверенность западным партнерам, чтобы избавить их от страха перед «кошмарными сценариями». Он подчеркнул, что именно «сдерживание» позволит обеспечить мир в прибалтийском регионе, поскольку имеющиеся у Калининграда возможности и мощности представляют «проблему».

«Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

18 мая Будрис заявил, что Североатлантический альянс должен «показать русским» свою способность прорваться в Калининградскую область. По его словам, у военного блока есть средства, чтобы «при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы».

В Кремле призыв Будриса назвали заявлением «на грани безумия». К таким словам не стоит относиться серьезно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

