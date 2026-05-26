США ударили по целям в Иране, Тегеран пригрозил нефтью по $200

Американские военные нанесли удары по двум катерам Корпуса стражей исламской революции и позиции зенитного ракетного комплекса в районе Бендер-Аббаса на юге Ирана. Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник в военных кругах.

По ее данным, иранские катера были замечены во время установки мин в Ормузском проливе. После этого силы США уничтожили оба судна, а также атаковали позицию ПВО, которая, как утверждается, представляла угрозу для американской авиации.

В Центральное командование ВС США позже подтвердили факт операции. Представитель командования капитан Тим Хоукинс заявил, что действия американских военных носили оборонительный характер и были предприняты в рамках самообороны для защиты личного состава от угроз со стороны иранских сил.

По словам Хоукинса, целями ударов стали ракетные установки и катера, пытавшиеся установить морские мины. В CENTCOM также подчеркнули, что США продолжают действовать сдержанно, несмотря на сохраняющийся режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

В Иране на произошедшее отреагировали жесткими заявлениями. Официальный представитель оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари предупредил, что дальнейшая эскалация может резко отразиться на мировом нефтяном рынке.

По его словам, ответные действия Ирана способны привести к скачку цен на нефть до 200 долларов за баррель. Зольфагари также заявил, что говорить о дипломатическом урегулировании невозможно, пока США продолжают военную активность в регионе.

Сообщения об ударах по объектам на юге Ирана появились 25 мая. Позднее американское командование официально подтвердило проведение операции, подчеркнув, что она связана с обеспечением безопасности американских сил в условиях действующего перемирия.