США ударили по целям в Иране, Тегеран пригрозил нефтью по $200
Американские военные нанесли удары по двум катерам Корпуса стражей исламской революции и позиции зенитного ракетного комплекса в районе Бендер-Аббаса на юге Ирана. Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник в военных кругах.
По ее данным, иранские катера были замечены во время установки мин в Ормузском проливе. После этого силы США уничтожили оба судна, а также атаковали позицию ПВО, которая, как утверждается, представляла угрозу для американской авиации.
В Центральное командование ВС США позже подтвердили факт операции. Представитель командования капитан Тим Хоукинс заявил, что действия американских военных носили оборонительный характер и были предприняты в рамках самообороны для защиты личного состава от угроз со стороны иранских сил.
По словам Хоукинса, целями ударов стали ракетные установки и катера, пытавшиеся установить морские мины. В CENTCOM также подчеркнули, что США продолжают действовать сдержанно, несмотря на сохраняющийся режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.
В Иране на произошедшее отреагировали жесткими заявлениями. Официальный представитель оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари предупредил, что дальнейшая эскалация может резко отразиться на мировом нефтяном рынке.
По его словам, ответные действия Ирана способны привести к скачку цен на нефть до 200 долларов за баррель. Зольфагари также заявил, что говорить о дипломатическом урегулировании невозможно, пока США продолжают военную активность в регионе.
Сообщения об ударах по объектам на юге Ирана появились 25 мая. Позднее американское командование официально подтвердило проведение операции, подчеркнув, что она связана с обеспечением безопасности американских сил в условиях действующего перемирия.
Комментарии читателей
Доиграется Трамп- что в самом деле большая война начнется. Тогда Америке конец. Но понять его действия несложно. И хочется- и колется. И не хочется свое поражение признавать - и воевать боится.
Это называется соблюдением режима перемирия по-американски ? И потом, о какой обороне может идти речь, если на американцев никто не нападал ?