Шойгу: НАТО отрабатывает сценарии ударов по Союзному государству

15:01 26.05.2026

Страны НАТО на проводимых учениях отрабатывают сценарии нанесения ударов по Союзному государству России и Белоруссии, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

"В ходе многочисленных военных учений, а их, как сегодня было по вашей информации, одновременно проходит практически семь, вооруженные силы НАТО отрабатывают сценарии нанесения ударов по Союзному государству", - цитирует Шойгу ТАСС.

Западные страны, по его словам, не скрывают свои агрессивные планы в отношении России и Белоруссии. Кроме того, во многих государствах Европы стремительно возрождается нацистская идеология, активно переписывается история Второй мировой войны.

Белоруссия остается ближайшим союзником, с которым Россию связывают не просто добрососедские, а поистине братские отношения, общая история, культурное и духовное родство, отметил секретарь Совбеза РФ. "Мы придерживаемся идентичных взглядов на традиционные общечеловеческие ценности, принципы справедливости и безопасности", - добавил он.