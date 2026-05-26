Рубио рассказал о переданном ему послании Путина Трампу

Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора накануне передал через него послание президенту США Дональду Трампу от российского лидера Владимира Путина.

В понедельник вечером Рубио и Лавров обсудили в ходе телефонного разговора конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана.

"Вчера я говорил с ним (с Лавровым - ред.)... и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал", - приводит слова Рубио РИА Новости.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
Спутницы погибших бойцов СВО добиваются отмены норм, лишающих их выплат
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин оценил возможные потери Армении при выходе из ЕАЭС
cookie-studio/ Magnific.com"/>
Почему бабы не рожают и народ вымирает?
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров рассказал, что удерживает Россию от «чрезмерного ущерба» Украине
Избранное
Эпидемия «Легенды русского рока» (двойной винил)
Ермен Анти, 13 января, Harat’s Pub (Актюбинск)
«Приключения Электроников», 5 декабря, «Мумий Тролль Music Bar»
Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Валерий Сюткин научил настойчивее овладевать дамами
«На Западе прямо признают масштаб вопроса – цивилизационная война. Там объявляется, что если Россия победит, то это может означать начало конца западной цивилизации»
Момент ясности
Kruger «XXX» (3СD)
Опера-драма Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский», «Градский Холл», 21 и 22 октября 2022 года
Почему убили генерала Сарварова?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie