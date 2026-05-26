Рубио рассказал о переданном ему послании Путина Трампу
Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора накануне передал через него послание президенту США Дональду Трампу от российского лидера Владимира Путина.
В понедельник вечером Рубио и Лавров обсудили в ходе телефонного разговора конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана.
"Вчера я говорил с ним (с Лавровым - ред.)... и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал", - приводит слова Рубио РИА Новости.
На фотографии к статье не Марко Рубио.