SpaceX получила контракт Пентагона на $2,29 млрд на сеть спутников

08:10 27.05.2026

Космические силы США заключили с компанией SpaceX контракт стоимостью 2,29 млрд долларов на создание новой спутниковой системы связи SDN Backbone. Об этом сообщили в пресс-службе американского военно-космического ведомства.

Проект предусматривает ускоренную разработку и развертывание высокоскоростной сети спутников на низкой околоземной орбите. Контракт был заключен по итогам конкурсного отбора.

Как пояснили в Космических силах США, SDN Backbone должна стать одним из ключевых элементов будущей военной инфраструктуры связи. Система предназначена для обеспечения постоянного и защищенного обмена данными между сенсорами, командными центрами и вооружениями по всему миру.

В основе проекта — группировка низкоорбитальных спутников, соединенных между собой оптическими каналами передачи данных. Предполагается, что такая архитектура обеспечит американским вооруженным силам устойчивую широкополосную связь, высокую скорость передачи информации и минимальные задержки сигнала.

Работы по проекту будет курировать компания Илон Маск. Согласно условиям соглашения, SpaceX должна представить полностью работоспособный прототип системы до конца 2027 года.

В американском ведомстве называют SDN Backbone одной из приоритетных технологий, способной усилить возможности военной связи и повысить эффективность управления операциями в глобальном масштабе.