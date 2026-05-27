Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. У трапа его встретил лично президент республики Касым-Жомарт Токаев. В стране он проведет три дня, сообщает РИА Новости.

Основные мероприятия пройдут в четверг: состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, а также подписание документов. Всего их приготовили 16, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов. Кроме того, ожидается заключение соглашения по проекту создания АЭС в Казахстане. После официальной части Путин и Токаев выйдут к представителям прессы.

Обсудить планируется ключевые аспекты развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным вопросам и перспективам взаимодействия в многосторонних организациях.

Вечером 28 мая Путин также примет участие в работе Евразийского экономического форума, а на следующий день — Высшего Евразийского экономического совета. Как отмечали в Кремле, на повестке дня сложные вопросы: помимо интеграционной тематики, есть непростая ситуация с Арменией, которая берет курс на интеграцию с другим объединением — Евросоюзом.

