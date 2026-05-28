Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах в Армении

Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в стране.

"Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрании 7 июня 2026 года", — написал он в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Пашинян разделяет его видение мира и процветания для Армении и всего Южного Кавказа. Он пообещал, что вскоре Вашингтон и Ереван начнут строительство "Маршрута Трампа", который "преобразит Южный Кавказ" и даст американским энергетическим компаниям доступ к коридору "от Центральной Азии до самых Соединенных Штатов", пишет РИА Новости.

В августе прошлого года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа".

Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа 2025 года, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.