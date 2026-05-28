Нарышкин рассказал, где громче всего звучат «барабаны войны»

11:28 28.05.2026

Особенно громко "барабаны войны" звучат на Европейском континенте, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на встрече высоких представителей в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

По его оценкам, на данный момент Европа "семимильными шагами" идет к тому, чтобы стать "эпицентром возникновения глобального конфликта", как и в XX веке, пишет "Российская газета".

Поводом так думать становится целый комплекс факторов. В частности, ЕС "усиленно вооружается", обратил внимание Нарышкин. Ввиду этого сообщество превращается из политико-экономического транснационального проекта в военный альянс, предупреждает директор СВР.

"Ни для кого не секрет, что этот альянс направлен против нашей страны", - добавил Нарышкин.