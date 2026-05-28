Нарышкин рассказал, где громче всего звучат «барабаны войны»
Особенно громко "барабаны войны" звучат на Европейском континенте, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на встрече высоких представителей в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.
По его оценкам, на данный момент Европа "семимильными шагами" идет к тому, чтобы стать "эпицентром возникновения глобального конфликта", как и в XX веке, пишет "Российская газета".
Поводом так думать становится целый комплекс факторов. В частности, ЕС "усиленно вооружается", обратил внимание Нарышкин. Ввиду этого сообщество превращается из политико-экономического транснационального проекта в военный альянс, предупреждает директор СВР.
"Ни для кого не секрет, что этот альянс направлен против нашей страны", - добавил Нарышкин.
Они слиняют, а нам придется как-то защищать страну без кремлевцев.
Очередной любитель и верующий во французские круассаны и баварское пиво.
Нет уж так это не работает. Элиты не отделимы от земли (в общем смысле). Именно против объединённой страны твои господа бузят.
А про тебе подобных, но с деньгами, Збигнев Бжезинский открытым текстом сказал "Если ваша элита держит деньги в наших банках, то это уже не ваша элита". С такими за 5 лет там уже разобрались. У всех всё заблокировали и изъяли. Но особо полезным чуть-чуть, далеко не всё, вернули и разрешили.
Немцы тоже говорили, что воюют против коммунистов и евреев, чтобы освободить от них русский народ, они даже власовцев поощряли и обещали всяких благ, и много миллионов русских уничтожили, когда упорно шли к своей цели. Не надо слушать - кто что говорит, нужно внимательно анализировать, кто и что делает для достижения своей цели!
до сво все было тихо мирно выходит.Потешные европейские войска мало чего могли