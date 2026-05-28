Нарышкин рассказал, где громче всего звучат «барабаны войны»

Сергей Нарышкин © KM.RU, Алексей Белкин

Особенно громко "барабаны войны" звучат на Европейском континенте, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на встрече высоких представителей в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

По его оценкам, на данный момент Европа "семимильными шагами" идет к тому, чтобы стать "эпицентром возникновения глобального конфликта", как и в XX веке, пишет "Российская газета".

Поводом так думать становится целый комплекс факторов. В частности, ЕС "усиленно вооружается", обратил внимание Нарышкин. Ввиду этого сообщество превращается из политико-экономического транснационального проекта в военный альянс, предупреждает директор СВР.

"Ни для кого не секрет, что этот альянс направлен против нашей страны", - добавил Нарышкин.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.05.2026, 12:16
    Гость: Нам больше всего достанется.

    Они слиняют, а нам придется как-то защищать страну без кремлевцев.

  3. 28.05.2026, 12:09
    Гость: Основной

    Очередной любитель и верующий во французские круассаны и баварское пиво.
    Нет уж так это не работает. Элиты не отделимы от земли (в общем смысле). Именно против объединённой страны твои господа бузят.
    А про тебе подобных, но с деньгами, Збигнев Бжезинский открытым текстом сказал "Если ваша элита держит деньги в наших банках, то это уже не ваша элита". С такими за 5 лет там уже разобрались. У всех всё заблокировали и изъяли. Но особо полезным чуть-чуть, далеко не всё, вернули и разрешили.

  4. 28.05.2026, 12:03
    Гость: Пенсионер

    Немцы тоже говорили, что воюют против коммунистов и евреев, чтобы освободить от них русский народ, они даже власовцев поощряли и обещали всяких благ, и много миллионов русских уничтожили, когда упорно шли к своей цели. Не надо слушать - кто что говорит, нужно внимательно анализировать, кто и что делает для достижения своей цели!

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров рассказал, что удерживает Россию от «чрезмерного ущерба» Украине
freepik / Magnific.com"/>
Ритуальное обрезание: Русская медицина со знаком "халяль". Минздрав просит любить и жаловаться, Роскачество одобряет
Геннадий Онищенко
Академик РАН Онищенко, предлагавший ввести шестидневку, не смог сдать ЕГЭ
Лукашенко поблагодарил США за гумпомощь и сказал, что американцы — молодцы
Избранное
Эпидемия «Легенды русского рока» (двойной винил)
Ермен Анти, 13 января, Harat’s Pub (Актюбинск)
«Приключения Электроников», 5 декабря, «Мумий Тролль Music Bar»
Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Валерий Сюткин научил настойчивее овладевать дамами
«На Западе прямо признают масштаб вопроса – цивилизационная война. Там объявляется, что если Россия победит, то это может означать начало конца западной цивилизации»
Момент ясности
Kruger «XXX» (3СD)
Опера-драма Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский», «Градский Холл», 21 и 22 октября 2022 года
Почему убили генерала Сарварова?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie