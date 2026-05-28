В Латвии начали устанавливать «зубы дракона» у границы с Россией

Национальные вооруженные силы Латвии начали устанавливать пирамидальные бетонные заграждения («зубы дракона») на отчужденных земельных участках вдоль границы с Россией. Власти изъяли эти территории у частных лиц для нужд гособороны, пишет «Коммерсант» со ссылкой на латвийскую гостелерадиокомпанию LSM.

Заграждения расположены в три ряда шириной около 10 м и необходимы, чтобы предотвратить перемещение военной техники через границу. Каждый из «зубов дракона» весит около 1,5 т. В дальнейшем в Латвии планируют выкопать противотанковые рвы на приграничных территориях.

Возведение и доставку заграждений к местам размещения Латвия начала еще в 2024 году, но их физическая установка на местах была запланирована на 2025 год. «До принятия закона о создании противотранспортной инфраструктуры мы сталкивались с ограничениями. Мы не могли начать установку этих заграждений на частной территории. На данный момент эта проблема решена»,— приводит LSM слова полковника Андриса Риекстса, ответственного за проект Балтийской линии обороны.

